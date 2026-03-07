Трагедія у Харкові: кількість загиблих зросла (оновлено)

Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої людини

Рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у житловий будинок у Харкові тривають. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Оновлення станом на 13:59

«З-під завалів у Харкові дістали тіло девʼятого загиблого», – Терехов

Пошуково-рятувальні операції продовжуються в цілодобовому режимі, попри складні умови та ризики повторних обстрілів. Рятувальники ДСНС продовжують ретельно обстежувати кожну секцію зруйнованого під’їзду, намагаючись знайти тих, хто ще може перебувати під уламками.

Нагадаємо, що внаслідок цього цинічного удару по цивільній інфраструктурі Харкова, здійсненого минулої ночі, також постраждало 15 осіб, серед яких двоє дітей.

Як відомо, у Харкові триває рятувальна операція на місці влучання ворожої балістичної ракети у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Під час розбору завалів рятувальники деблокували тіла нових жертв. Станом на ранок 7 березня 2026 року підтверджено загибель семи осіб, серед яких – двоє дітей: 13-річна дівчинка та хлопчик.

«Під час розбору завалів рятувальники вилучили тіло загиблої дитини», – зазначили рятувальники.

Внаслідок влучання було майже повністю зруйновано один із під’їздів будинку з першого по п’ятий поверх. Також на місці виникла масштабна пожежа на площі близько 300 кв. м.