Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трагедія у Харкові: кількість загиблих зросла (оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трагедія у Харкові: кількість загиблих зросла (оновлено)
Також постраждало 15 осіб, серед яких двоє дітей
фото: ДСНС Харківщини

Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої людини

Рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у житловий будинок у Харкові тривають. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Оновлення станом на 13:59

«З-під завалів у Харкові дістали тіло девʼятого загиблого», – Терехов

Пошуково-рятувальні операції продовжуються в цілодобовому режимі, попри складні умови та ризики повторних обстрілів. Рятувальники ДСНС продовжують ретельно обстежувати кожну секцію зруйнованого під’їзду, намагаючись знайти тих, хто ще може перебувати під уламками.

Нагадаємо, що внаслідок цього цинічного удару по цивільній інфраструктурі Харкова, здійсненого минулої ночі, також постраждало 15 осіб, серед яких двоє дітей.

Як відомо, у Харкові триває рятувальна операція на місці влучання ворожої балістичної ракети у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Під час розбору завалів рятувальники деблокували тіла нових жертв. Станом на ранок 7 березня 2026 року підтверджено загибель семи осіб, серед яких – двоє дітей: 13-річна дівчинка та хлопчик.

«Під час розбору завалів рятувальники вилучили тіло загиблої дитини», – зазначили рятувальники.

Внаслідок влучання було майже повністю зруйновано один із під’їздів будинку з першого по п’ятий поверх. Також на місці виникла масштабна пожежа на площі близько 300 кв. м.

Читайте також:

Теги: Харків росія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна з Росією почалася не в Криму – вона почалася 18 лютого на Інститутській
Війна з Росією почалася не в Криму – вона почалася 18 лютого на Інститутській
19 лютого, 15:54
Ключовим фактором стали заяви помічника Путіна, очільника російської делегації Володимира Мединського, які ускладнили подальший діалог
Axios: історичні байки Мединського завели переговори у глухий кут
18 лютого, 02:58
Минулого року РФ пробурила близько 29 140 км виробничих свердловин
Темпи буріння нафтових свердловин у РФ впали до мінімуму за три роки
18 лютого, 17:27
У Псковській області РФ розгорілась масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
У Псковській області РФ розгорілась масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
19 лютого, 00:57
Задимлення після атаки у Краснодарі
Безпілотники атакували російський Краснодар
20 лютого, 23:45
РФ приховала сотні економічних показників: розвідка заявила про згортання статистики
Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу
18 лютого, 18:00
У Латвії запропонували восьмирічний план згортання радіо російською мовою
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції
17 лютого, 15:14
Колумбійцю пообіцяли, що він доглядатиме за вантажівками. Але іноземець опинився в окопах
Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
21 лютого, 16:48
Перевірки систем оповіщення у РФ проводяться двічі на рік
4 березня 2026 року по всій Росії звучить повітряна тривога
4 березня, 07:20

Події в Україні

Ракетний удар по Харкову: Росія використала новий тип ракет
Ракетний удар по Харкову: Росія використала новий тип ракет
Трагедія у Харкові: кількість загиблих зросла (оновлено)
Трагедія у Харкові: кількість загиблих зросла (оновлено)
Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
9 березня у Харкові оголошено днем жалоби
9 березня у Харкові оголошено днем жалоби
Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні
Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії

Новини

Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua