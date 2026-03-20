Бюро економічної безпеки викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику за весь час роботи (відео)

Лариса Голуб
Запаковані палети з цигарками на підпільному підприємстві
фото: скрин з відео

Підпільна фабрика виробляла 10 тис. цигарок на хвилину та 720 тис. пачок щодня

Бюро економічної безпеки України викрило та припинило діяльність одного з найбільших підпільних виробництв тютюнових виробів у країні. Промислові потужності цеху дозволяли випускати до 10 тис. пачок цигарок за годину, що завдавало державному бюджету збитків на десятки мільйонів гривень щомісяця, інформує «Главком».

Під час обшуків детективи Бюро економічної безпеки виявили професійну автоматизовану лінію повного циклу – від переробки тютюну до пакування готової продукції в пачки з підробленими марками акцизного податку.

Очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський заявив, що підпільна фабрика виробляла 10 тис. цигарок на хвилину та 720 тис. пачок щодня. Також «підприємство» виготовляла підробки популярних міжнародних брендів. Також повідомляється що на цій фабриці працювало близько 40 робітників, а дохід на місяць становив мільярд гривень.

«Главком» писав, що детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах на Черкащині. Під час обшуків вилучено обладнання, готову продукцію та інше майно орієнтовною вартістю близько 30 млн грн. 

За даними слідства, до організації підпільного виробництва причетні семеро осіб. Серед учасників групи: мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей. Під час проведення обшуків детективи вилучили лінію повного циклу для виробництва сигарет, 295 745 пачок сигарет різних торговельних марок, 95 мішків ферментованого тютюну, 268 ящиків пакувального матеріалу та 138 рулонів сигаретного паперу.

До слова, родина заступника керівниці волинського територіального управління Бюро економічної безпеки Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Частину цих активів посадовець пояснює допомогою свого батька, який нині проживає на тимчасово окупованих територіях і має російський паспорт. 

