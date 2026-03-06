Головна Країна Суспільство
Посли держав Північної Європи і Балтії домовилися про партнерство з прифронтовими громадами

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Асоціації прифронтових міст та громад і посли країн Північної Європи і Балтії домовилися про партнерство
фото: frontlineua.org

Учасники Асоціації прифронтових міст та громад представили ключові виклики та напрями потенційного партнерства

Вперше посли країн Північної Європи та Балтії (NB8) спільною делегацією відвідали Харків – місто, розташоване всього за кілька десятків кілометрів від ворожого кордону. Мета цього візиту солідарності послів NB8 – обговорити перспективи налагодження партнерства у сферах енергетичної стійкості, медицини, освіти, економічного відновлення та розвитку людського капіталу з лідерами Асоціації прифронтових міст та громад, зокрема, очільником, мером Харкова Ігорем Тереховим та іншими представниками регіонів. Про це повідомляє пресслужба платформи.

До складу делегації увійшли акредитовані в Україні Посли: Данії – Томас Лунд – Соренсен, Естонії – Аннелі Кольк, Латвії – Андрейс Пілдеговічс, Литви – Інга Станіте -Толочкєнє, Норвегії – Ларс Рагнар Хансен, Швеції – Мартін Оберг та заступник Посла Ісландії в Україні – Рагнхейдюр Колсое.

«Для нас це чіткий сигнал солідарності і довіри до Харкова та до людей, які сьогодні тут живуть і працюють. Ми не живемо в режимі надзвичайного стану – ми зробили надзвичайні ситуації частиною щоденної управлінської рутини. І саме в цьому полягає стійкість: діяти, не чекаючи, доки мине небезпека. За логікою війни все мало б зупинитися, але Харків перетворився на місто, яке працює під шаленим тиском, але зберігає керованість», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, одним із ключових напрямків відновлення міста стала енергетика. Харків поступово переходить від вразливої централізованої моделі до розподіленої системи локальної генерації.

Посол Литовської Республіки в Україні Інга Станіте-Толочкенє наголосила, що країни Північно-Балтійського регіону залишаються одними з найбільш активних партнерів України.

«Ми добре розуміємо ситуацію у прифронтових регіонах України, ми – ті країни, які готові діяти і допомагати. Ми також закликаємо інших партнерів надавати більше допомоги», – зазначила пані посол.

Інші високі іноземні гості окреслили актуальні напрямки співпраці з прифронтовими громадами та підтвердили зацікавленість у розширенні партнерства заради посилення стійкості українських громад – форпостів.

Під час зустрічі учасники Асоціації прифронтових міст та громад представили ключові виклики та напрями потенційного партнерства з країнами NB8.

Виконувачка обов’язків міського голови Полтави, член правління Асоціації прифронтових міст та громад Катерина Ямщикова акцентувала увагу на викликах у сфері медицини та реабілітації, які стоять перед громадами, що працюють в умовах постійної загрози обстрілів.

«У воєнний час успіх медицини вимірюється не лише кількістю обладнання чи операцій. Найважливіше – це безперервність роботи системи. Лікарні мають працювати стабільно навіть під час масованих атак», – наголосила вона.

За її словами, одним із перспективних напрямків співпраці може стати створення спільної програми Frontline Health Resilience, спрямованої на розвиток телемедицини, підготовку медичних команд і підвищення стійкості лікарень.

Заступник міського голови Кривого Рогу Сергій Мілютін підкреслив, що прифронтові міста сьогодні розглядаються не лише як території ризику, а як майбутні полюси економічного відновлення України.

«Сьогодні ми не просимо допомогу – ми пропонуємо партнерство. Прифронтові громади мають величезний кадровий і промисловий потенціал і вже зараз готуються до повоєнного економічного розвитку», – зазначив він.

Ігор Терехов запропонував країнам Північно-Балтійської вісімки розглянути запуск низки пілотних проєктів у прифронтових громадах протягом 2026-2027 років, з чіткими показниками і прозорим управлінням, як наступний крок співпраці.

«Ми бачимо можливість досягнення швидких і практичних рішень – зокрема, через типові моделі для шкіл, лікарень, житла та енергетичної інфраструктури, щоб їх можна було масштабувати, а не збирати кожен об’єкт з нуля. Маємо сформувати пакет базових умов, необхідних для того, щоб люди залишалися у прифронтових громадах. Це автономні критичні сервіси – вода, тепло, медицина, освіта. Це житло – як якір для переселенців. Це підтримка економіки – щоб була робота та доходи. Люди мають відчувати, що нормальне життя повертається вже зараз, а не колись», – зазначив Ігор Терехов.

Асоціація прифронтових міст та громад об’єднує понад 300 громад України, розташованих поблизу лінії фронту або в зоні підвищеної безпекової загрози. Її мета – представляти та захищати інтереси прифронтових територій на національному й міжнародному рівнях, а також – формувати нові моделі стійкості, відновлення та економічного розвитку в умовах війни.

