Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено навчальний заклад

Іванна Гончар
У ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише «Главком».

Мер уточнив, що удар стався поблизу навчального закладу.

«Влучання біля навчального закладу у Шевченківському районі, у будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – зазначив Терехов.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 12 березня російські окупанти вдарили по Харкову ударними дронами. За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, у Харкові зафіксовано влучання російських ударних безпілотників у двох районах міста.

До слова, окупаційні війська здійснили цілеспрямований удар по цивільній бригаді швидкої медичної допомоги у селі Грушівка Харківської області. Ворог використав для атаки ударний безпілотник. 

