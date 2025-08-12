Головна Країна Події в Україні
У районі вантажного порту ЗАЕС зафіксовано задимлення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У районі вантажного порту ЗАЕС зафіксовано задимлення
Наслідки задимлення з’ясовують
фото: other_nikopol/Telegram

Міненерго: Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що вантажний порт розташований за межами охоронного периметра самої станції.

«Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки. Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту», – йдеться у повідомленні.

Міністерство енергетики наголосило: «Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського ДП НАЕК «Енергоатом»».

Нагадаємо, унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

До слова, удар російської терористичної армії 4 липня спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Як повідомлялося, раніше співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. На ЗАЕС повідомили, що в суботу, 2 серпня, приблизно з 9:00 ранку цей об’єкт зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів. Саме в цей час міжнародна команда також чула звуки бойових дій.

Міненерго Запорізька АЕС

