Заяви Зеленського про війну, пожежа у районі ЗАЕС. Головне за 12 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент повідомив, що російська терористична армія готує наступальні дії на трьох напрямках фронту
фото: president.gov.ua

Зеленський повідомив, на яких напрямках фронту РФ готує наступ

У районі ЗАЕС сталася пожежа, Генштаб зробив заяву про просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, президент повідомив про ситуацію на фронті. «Главком» склав добірку новин 11 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

У районі ЗАЕС сталася пожежа

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції зафіксували задимлення. Точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Енергоатом» зауважив, що на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС знову пожежна небезпека – цього разу поблизу енергоблоків станції. За наявною інформацією, горить сухий очерет на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища.

«Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через некомпетентне управління станцією фейковим російським керівництвом, яке постійно порушує вимоги ядерної, радіаційної та пожежної безпеки», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» наголосив, що підтвердженням цього стали постійні пожежі на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, які набули системного характеру: «Чергова подія сьогодні вже безпосередньо загрожує ядерній, радіаційній і пожежній безпеці станції через близькість місця горіння до критичної інфраструктури ЗАЕС».

Генштаб зробив заяву про просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках

Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тис. особового складу. Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки», – йдеться у заяві.

Зокрема, за даними Генштабу, декілька малочисельних груп окупантів, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти – Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення.

«Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон», – наголошується у заяві.

Генштаб підсумував: «Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів».

Президент повідомив про ситуацію на фронті

Російська терористична армія готує наступальні дії на трьох напрямках фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тис. додатково, Покровський – близько 7 тис. додатково, Новопавлівський може бути 5 тис. додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю», – зауважив президент.

За словами Зеленського, із 53 тис. окупантів, що перебувають зараз на Сумському напрямку, близько 30 тис. можуть відправитись на ці три напрямки. «Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись. Вважаємо, що вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій», – сказав він.

Президент вважає, що окупанти до вересня вже будуть готові з цими бригадами, а з додатковими можуть бути готовими в листопаді.

Також, за словами Зеленського, співвідношення втрат на фронті становить приблизно один до трьох на користь України.

«Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у «рускіх» тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, дев'ять в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 «двохсотих» і 243 «трьохсотих», 79 безвісти зниклих», – наголосив президент.

Зокрема, Зеленський заявив, що українські військові не вийдуть з неокупованої частини Донеччини в обмін на припинення вогню: «Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років – і в Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм (росіянам, – «Главком») приблизно 9 тис. кв. км, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території, – «Главком»), і це плацдарм для нової агресії».

Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Російський президент Володимир Путін зараз вимагає для перемир'я трохи менше ніж раніше. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив радник Кремля із зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмитро Суслов.

Радник зазначив, що під час зустрічі на Алясці лідери можуть обговорювати двосторонній російсько-американський план щодо досягнення перемир'я в Україні.

Путін пропонує:

  • Відведення ЗСУ з Донбасу.
  • Відхід ЗС РФ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу.
  • Україна має зобов'язатися не вступати до НАТО.

Окрім того, має відбутися демілітаризація країни та проведена конституційна реформа щодо федерального устрою.

Ще рік тому Москва просила українців повністю піти з чотирьох окупованих регіонів, включаючи Запорізьку та Херсонську області, а зараз просить лише про Донбас, – заявив радник Кремля. 

Росія, як повідомив Дмитро Суслов, хоче укласти двосторонню угоду із США без участі України та Європейського союзу.

Дрони вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України. Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

«СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для «шахедного» терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі», – йдеться у заяві.

Україна протестувала технологію Starlink Direct to Cell

Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацює технологія Starlink Direct to Cell – зв’язок напряму через супутник без антен і додаткового обладнання. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».

Федоров разом із CEO «Київстар» Олександром Комаровим протестували Starlink Direct to Cell. Зазначається, що ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

«Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання – достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології – пряма видимість неба. Під час зустрічі ми успішно обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів», – наголосив міністр цифрової трансформації.

За словами Федорова, Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. «Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця – один із наших ключових пріоритетів. Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені», – додав він.

війна Донеччина Володимир Зеленський Запорізька АЕС переговори

