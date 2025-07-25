Відновлення співпраці Ірану з МАГАТЕ: інспектори відвідають країну

Наразі невідомо, чи інспектори відвідають уражені іранські об'єкти

Інспектори МАГАТЕ відвідають Іран у рамках відновлення співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що найближчими тижнями Тегеран прийматиме делегацію міжнародних інспекторів.

Як відомо, 25 липня відбудуться переговори між Іраном та європейськими країнами.

Під час перемовин сторони вивчатимуть перспективи відновлення переговорів між Іраном та США після ударів Ізраїлю й американськими військовими по іранських ядерних об’єктах у червні.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що представники МАГАТЕ найближчим часом відвідають Тегеран для обговорення обсягу повноважень, які можуть бути надані інспекторам для відновлення моніторингу ключових ядерних об’єктів Ірану.

«Це знову демонстрація доброї волі з боку Ірану», – сказав Гарібабаді. Він не підтвердив, чи інспектори відвідають уражені іранські об'єкти.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран планує співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії, попри нові обмеження, накладені іранським парламентом.

Варто зазначити, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів.