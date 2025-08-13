Деталі про зустріч Трампа та Путіна, вибухи у Росії: головне за ніч

головна мета переговорів Трампа з Путіним – це ’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень

У Росії у Брянській області пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін готуються до зустрічі – є нові деталі, державний секретар Марко Рубіо пояснив, що означитиме саміт. «Главком» зібрав головні події ночі проти 13 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Стало відомо, де зустрінуться Трамп та Путін

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

Раніше у Білому домі сподівалися уникнути запрошення Путіна на американську військову базу, однак, за даними джерел, альтернативні варіанти виявилися обмеженими через діючі в багатьох країнах ордери на його арешт. Підготовку до події координували держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров, які 12 серпня обговорили «окремі аспекти» організації саміту.

Трамп розглядає зустріч як ознайомчу розмову без конкретних домовленостей, хоча у Вашингтоні сподіваються, що вона може стати кроком до завершення війни в Україні.

Вибухи у Росії

У ніч на 13 серпня у Брянській області РФ пролунали вибухи, спричинені атакою безпілотників. Як відомо, під удар потрапив район міста Унеча, де розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу «Дружба».

Місцеві жителі повідомили, що вибухи пролунали поблизу села Високе, де 6 серпня вже фіксували аналогічний наліт дронів.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що над регіоном пролітали 12 безпілотників, які, за його словами, були знищені силами ППО. «Наслідки уточнюються. На місці працюють оперативні та екстрені служби», – зазначив він.

Віртуальна зустріч Трампа, Венса та Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом в режимі онлайн.

За даними ABC News, окрім Трампа, Венса та Зеленського на онлайн-зустрічі будуть присутні європейські союзники.

Зустріч відбудеться перед самітом Трампа та Путіна, яка пройде 15 серпня на Алясці.

Рубіо прокоментував майбутню зустріч Трампа та Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що заплановані переговори між президентом Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним у Вашингтоні не слід розцінювати як поступку Кремлю.

«Люди повинні зрозуміти: для президента Трампа зустріч – це не поступка», – наголосив Рубіо, коментуючи заяви про нібито дипломатичну перемогу Путіна.

За словами держсекретаря, головна мета переговорів – з’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень. «Я хочу мати всі факти. Хочу подивитися цьому чоловіку в очі. І це саме те, що хоче зробити президент», – зазначив він.

Які переваги Путін має перед Трампом?

Найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом.

У матеріалі Financial Times наголошується, що дух історичних угод, як-от Мюнхенської чи Ялтинської, може тінню нависнути над зустріччю на Алясці. Однак, зауважується, що Трамп, ймовірно, не зосереджуватиметься на таких дипломатичних скандалах.

Видання підкреслює, що спецпосланець США Стів Віткофф недостатньо розуміє сучасну ситуацію на українському фронті, а Путін взагалі не переймається минулим.

Трамп, повернувшись на посаду президента, обіцяв швидко завершити війну Росії проти України, але отримував відмову від Путіна, через що погрожував почати економічну війну проти Росії.