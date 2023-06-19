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Мирослав Гай Блогер

Ми нівелюємо ворога. Це помилка

glavcom.ua
Російські окупанти все ще можуть принести багато горя
фото з відкритих джерел

Сім причин зважати на загрозу з боку Росії

Це нормально, що виставляються відео алкоголіків, зеків та дохляків з боку ЗС РФ, але...

Ми таким чином нівелюємо героїчний подвиг ЗСУ які воюють з РФ:

  1. Ядерною Державою, що має більший мобілізаційний ресурс.
  2. Має величезний фінансовий ресурс.
  3. Має розгалужену мережу ГРУ, агентів впливу, політичних агентів по всьому світу, ще з Радянського Союзу.
  4. Підкуповує світових політиків для впливу міжнародних рішень, зокрема по Україні.
  5. Спонсорує та бере участь в міжнародних організаціях від ООН до ОБСЄ, Червоний Хрест тощо...
  6. Має своїх агентів в міжнародних корпораціях та окремих компаніях від Фейсбук та Гугл, Тікток, а Телеграм це взагалі російська мережа... А певен, що представники ГРУ є в будь-якій міжнародній корпорації.
  7. Проводить активні заходи по всьому світові, зокрема операції з убивствами своїх та іноземних громадян, диверсії на міжнародних підприємствах, складах тощо.

Можна ще багато писати про спроможності РФ, зокрема засоби РЕБ та РТР.

Ворог потужний, тому коли ми нівелюємо його, то ми знецінюємо подвиг Українського народу, наших ЗСУ та показуємо всьому світові та власним громадянам, що зусиль особливих не треба, ми його зараз лівою ногою.... А це не так.

Ми маємо концентрувати зусилля на Перемозі, власному озброєнні, міжнародній кооперації та довгій Війні.

Ворог не тому не виграв, бо слабкий, а тому, що ми, як Держава, з малим фінансовим ресурсом, зупинили його людьми.

Тому слава ЗСУ та Українському народові.

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Джерело
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Теги: росія окупанти війна

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Мирослав Гай

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