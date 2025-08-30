Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»

Учасники забігу обрали імена десятків українських та іноземних захисників

Сьогодні, 30 серпня, у Новій Зеландії відбувся щорічний забіг на честь полеглих захисників України «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!». Завдяки часовому поясу країна стала першою у світі, де провели цю подію. Учасники зібралися в Окленді, Веллінгтоні та Крайстчерчі, щоб вшанувати пам'ять героїв. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначив один з організаторів забігу Едуард Паткевич, «Сьогодні дуже важкі часи для нашої країни, але вона вже довела, що лишається незламною, і ми всі, як можемо, підтримуємо цю стійкість».

Щорічний забіг 30-го серпня «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!» у Новій Зеландії фото: glavcom.ua

Учасники забігу обрали імена десятків українських та іноземних захисників. Серед них – новозеландські воїни Домінік Абелен, Ендрю Бегшоу, Кейн Те Тай, Шан-Ле Кернс, а також україніські герої Дмитро Коцюбайло, Роман Ратушний, Максим Кривцов, Макс Левін, Віктор Гурняк, Василь Сліпак, Володимир Вакуленко, Паша Лі, Гліб Бабич, Андрій Пільщиков (Джус) та багато інших.

5 фото На весь екран







фото: glavcom.ua

Голова Української Асоціації Нової Зеландії Ольга Моусєва зауважила, що хоча українців у країні небагато, вони мають підтримку багатьох новозеландських друзів, які щиро вболівають за українську перемогу.

Нагадаємо, у Києві 11 березня відбулась церемонія прощання із воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом з позивним «Толкієн». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку у фейсбук Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що 28-річний військовий був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі та родом з міста Нельсон. У Домініка залишилися брати, сестри та племінники.