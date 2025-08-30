Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»
Щорічний забіг 30-го серпня «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!» у Новій Зеландії
колаж: glavcom.ua

Учасники забігу обрали імена десятків українських та іноземних захисників

Сьогодні, 30 серпня, у Новій Зеландії відбувся щорічний забіг на честь полеглих захисників України «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!». Завдяки часовому поясу країна стала першою у світі, де провели цю подію. Учасники зібралися в Окленді, Веллінгтоні та Крайстчерчі, щоб вшанувати пам'ять героїв. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначив один з організаторів забігу Едуард Паткевич, «Сьогодні дуже важкі часи для нашої країни, але вона вже довела, що лишається незламною, і ми всі, як можемо, підтримуємо цю стійкість».

Щорічний забіг 30-го серпня «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!» у Новій Зеландії
Щорічний забіг 30-го серпня «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!» у Новій Зеландії
фото: glavcom.ua

Учасники забігу обрали імена десятків українських та іноземних захисників. Серед них – новозеландські воїни Домінік Абелен, Ендрю Бегшоу, Кейн Те Тай, Шан-Ле Кернс, а також україніські герої Дмитро Коцюбайло, Роман Ратушний, Максим Кривцов, Макс Левін, Віктор Гурняк, Василь Сліпак, Володимир Вакуленко, Паша Лі, Гліб Бабич, Андрій Пільщиков (Джус) та багато інших.

5 фото
На весь екран
фото: glavcom.ua
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Голова Української Асоціації Нової Зеландії Ольга Моусєва зауважила, що хоча українців у країні небагато, вони мають підтримку багатьох новозеландських друзів, які щиро вболівають за українську перемогу.

Нагадаємо, у Києві 11 березня відбулась церемонія прощання із воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом з позивним «Толкієн». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку у фейсбук Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що 28-річний військовий був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі та родом з міста Нельсон. У Домініка залишилися брати, сестри та племінники.

Читайте також:

Теги: Нова Зеландія військові пам'ять Герой України Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Україна руйнує нафтову імперію Росії
Як Україна знову асиметрично змінила правила війни
26 серпня, 17:13
До безпекових гарантій для України є суттєве зауваження
Чому безпекові гарантії для України можуть стати пасткою
25 серпня, 12:02
Документ передбачає сталість та взаємність співпраці, а також обмін технологіями й досвідом для посилення оборонно-промислових комплексів обох держав
Спільна авіація та космічні технології: Україна поглиблює співпрацю зі Швецією
24 серпня, 11:19
Виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
21 серпня, 13:45
Особлива шана віддана тим, хто віддав своє життя за Україну
268 нагород, 62 з них посмертно: Зеленський відзначив героїв
17 серпня, 11:21
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
16 серпня, 20:14
Путін запропонував віддати йому Донецьку та Луганські області в обмін на припинення вогню
Путін не бажає повертати Україні окуповані території Херсонщини та Запоріжжя – WP
10 серпня, 18:50
Симулятор дає «повне проникнення в процес польоту» і дозволяє швидко опанувати машину
Україна отримала другий симулятор F-16 від чеської компанії
6 серпня, 20:22
Україна може перехоплювати реактивні «Шахеди»
Стало відомо, чим Україна зможе перехоплювати реактивні «Шахеди»
5 серпня, 12:39

Соціум

Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»
Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
Російський Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки – Reuters
Російський Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки – Reuters
Зумери кардинально змінюють правила роботи: дослідження
Зумери кардинально змінюють правила роботи: дослідження
«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості
«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості
У Туреччині почалися страйки в готелях
У Туреччині почалися страйки в готелях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
13K
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
9759
У Туреччині почалися страйки в готелях
6868
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6297
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua