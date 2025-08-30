Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»
Учасники забігу обрали імена десятків українських та іноземних захисників
Сьогодні, 30 серпня, у Новій Зеландії відбувся щорічний забіг на честь полеглих захисників України «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!». Завдяки часовому поясу країна стала першою у світі, де провели цю подію. Учасники зібралися в Окленді, Веллінгтоні та Крайстчерчі, щоб вшанувати пам'ять героїв. Про це повідомляє «Главком».
Як зазначив один з організаторів забігу Едуард Паткевич, «Сьогодні дуже важкі часи для нашої країни, але вона вже довела, що лишається незламною, і ми всі, як можемо, підтримуємо цю стійкість».
Учасники забігу обрали імена десятків українських та іноземних захисників. Серед них – новозеландські воїни Домінік Абелен, Ендрю Бегшоу, Кейн Те Тай, Шан-Ле Кернс, а також україніські герої Дмитро Коцюбайло, Роман Ратушний, Максим Кривцов, Макс Левін, Віктор Гурняк, Василь Сліпак, Володимир Вакуленко, Паша Лі, Гліб Бабич, Андрій Пільщиков (Джус) та багато інших.
Голова Української Асоціації Нової Зеландії Ольга Моусєва зауважила, що хоча українців у країні небагато, вони мають підтримку багатьох новозеландських друзів, які щиро вболівають за українську перемогу.
Нагадаємо, у Києві 11 березня відбулась церемонія прощання із воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом з позивним «Толкієн». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку у фейсбук Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що 28-річний військовий був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі та родом з міста Нельсон. У Домініка залишилися брати, сестри та племінники.
