Продаж Європі американської зброї для України. Бессент озвучив нюанс

Скотт Бессент розкрив нові деталі поставок зброї Україні

США продають європейським країнам зброю для Києва з націнкою 10%. Як пише «Главком» з посиланням на Fox News, із такою заявою виступив американський міністр фінансів Скотт Бессент.

«Ми продаємо зброю європейцям, які потім перепродують її українцям, а президент Трамп закладає націнку в 10% на цю зброю», – уточнив він.

На питання, чи фінансуватимуть американські платники податків можливу підтримку з повітря як гарантію безпеки України, Бессент відповів: «Я думаю, що президент Трамп зараз дуже пильний. Ми продаємо зброю європейцям, які передають її українцям, а США беруть 10% націнки на зброю. Тож, можливо, ці 10% покриють витрати на повітряне прикриття».

Американський міністр також зазначив, що США та Україна уклали вигідне стратегічне партнерство, яке має реалізуватися після завершення війни, ймовірно, маючи на увазі угоду про надра. Він додав, що «у США буде все добре, коли Україна матиме все добре».

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці була схожа на демонстрацію сили з боку глави Білого дома.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп разом із європейськими лідерами дійшли згоди, що робочу групу з радників з нацбезпеки та представників НАТО, яка готуватиме проєкт безпекових гарантій для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо.