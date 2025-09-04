На фронті загинув командир штурмової роти капітан Артем Свірідов

Як відомо з відкритих джерел, станом на кінець липня 2025 року 1 батальйон 210-го окремого штурмового полку виконував завдання у Запорізькій області

Під час виконання бойового завдання у російсько-українській війні загинув командир 2-ї штурмової роти 1-го батальйону 210-го окремого штурмового полку капітан Артем Свірідов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський національний університет імені Тараса Шевченка, випускником якого є полеглий захисник.

В виші повідомили, що Артем закінчив спеціалізовану школу з поглибленим вивченням німецької мови у 2009 році та вступив до університету, обравши своїм академічним шляхом історію. У 2014 році хлопець здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та став кваліфікованим істориком, консультантом з питань історії. Дипломна робота Артема була присвячена темі внутрішньої і зовнішньої політики Німеччини за часів правління останніх представників Саксонської династії.

До 2022 року Артем жив та працював у Німеччині. Станіслав Грещишин, випускник Історичного факультету КНУ, написав, що «Артем повернувся до України у лютому 2022 року, щоб захистити людей яких любив і країну вірним сином якої був до останнього подиху. Він повертається до рідного Києва на щиті».

У бою за Україну 28 серпня 2025 року загинув командир 2-ї штурмової роти 1-го батальйону 210-го Окремого штурмового полку, капітан Артем Свірідов фото: Станіслав Грещишин/Facebook

Із неймовірною теплотою і захопленням Артема згадують шевченківці й колеги:

«Ще один мій студент, неймовірно розумний, красивий, порядний, справжній! Він повертається in scuto! І це найвища несправедливість!», – згадує Свірідова кандидат філологічних наук Валентина Миронова.

«Я ніколи не забуду, як Артем ставив нам танець з Віталіком перед весіллям. Як ми вночі перед святом тренувались на Оболоні танго. А як щиро раділи, коли все вдалося. Я знайду колись відео і покажу. Раділи, як діти. А Міс факультету, де Артем ставив номери. Я завжди знала, що це будуть шикарні номери. А «Ромео і Джульєтта»... А шматок вистави, де Артем зіграв Петруччо і ми виграли театральний фестиваль. А в «Слободі» десятки квестів, фестивалів і два шикарних вертепи, де Артем грав головні ролі, а Маланка в ролі Артема чарувала всіх. Ми б це мали згадувати, зустрічаюсь в Зеленому корпусі.... Я не вірю. Це ж Людина з Найкращих Людей», – написала журналістка Марія Заруба.

«Світла пам'ять Артему Ми з ним були добрими знайомими, разом грали в університетській версії рок-опери «Моцарт», брали участь в студентській самодіяльності та підпрацьовували аніматорами в «Мамаєвій Слободі». Я захоплювався його хореографією і для мене він був прикладом справжнього профі в справі, за яку б він не брався... Багато спільних спогадів з ним і від того дуже боляче», – написав про захисника Yevgenij Safarians.

«1 вересня 2009 року ми з Артемом одразу сіли разом за партою під час першої пари першого курсу на Історичному факультеті в КНУ імені Тараса Шевченка. А сьогодні дізнався, що капітан Артем Свірідов, Командир 2ї штурмової роти 1го батальйону 210 окремого штурмового полку загинув. Що тут казати, коли нічого не скажеш, або було вже сказано багато разів... Дякую та Честь», – написав одногрупник Свірідова Кіндрат Дармограєнко.

Артем Свірідов під час навчання в університеті фото: Анастасія Самойленко, 2009 рік

«Наш Артем. Зірка істфаку КНУ. Честь», – написав Мирон Гордійчук.

«Цьому світу не вистачати тебе, Артеме... Щирого та світлого чоловіка, який обрав повернутися із закордону, щоб стати на захист своєї країни із початком повномасштабного вторгнення. Один з тих, хто абсолютно непублічно робить важливі речі, просто бо так треба. Бо не може інакше... Не міг. Стільки планів та незавершених справ. Дякую тобі за все», – зворушливо написала про Свірідова Anastasia Kvashnina.

Чин похорону відбудеться о 13:30 у суботу 6 вересня на Берковецькому кладовищі (вул. Стеценка 18).

Як відомо з відкритих джерел, станом на кінець липня 2025 року 1 батальйон 210-го окремого штурмового полку виконував завдання у Запорізькій області.

Нагадаємо, у лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський розкрив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. За його словами, йдеться про понад 46 тисяч полеглих. Зеленський додав, що ще десятки тисяч військових зникли безвісти або ж можуть перебувати в полоні. Окрім того, 380 тисяч – поранені.

Минулого разу, 4 лютого, президент говорив, що у війні проти РФ загинули 45 тисяч українських військових.