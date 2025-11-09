ISW: Просування РФ на Покровськ уповільнилося, але очікується нова хвиля атак

Росіяни займаються розширенням своєї логістики та перекиданням підкріплень на Покровський напрямок

Темпи наступу російських військ на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, проте, ймовірно, знову зростуть найближчими днями. Таку оцінку поточної ситуації на цій ділянці фронту надає Американський Інститут вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Дослідники дійшли такого висновку, базуючись на тому, що росіяни займаються розширенням своєї логістики та перекиданням підкріплень у цей район. Геолокаційні відеозаписи підтверджують, що війська РФ нещодавно здійснили незначне просування до північної частини Мирнограда, що, однак, є невеликим здобутком порівняно з їхніми успіхами попередніх днів.

мапа ISW

Український ресурс DeepState, який оновив свої інтерактивні карти, інформує, що наразі триває інфільтрація російських сил у Покровськ, їх фіксують практично в усіх частинах міста. Окупанти активно перекидають до міста екіпажі пілотів (ймовірно, дронів), які підтримують піхоту та становлять серйозну перешкоду для просування українських військових і будь-якої їхньої логістики. Водночас загарбники намагаються затягнути міномети, щоб взяти логістичні шляхи під ще більш щільний вогонь.

При цьому, як запевняють у DeepState, Покровськ нині не перебуває в оточенні і не може бути в ньому, оскільки ворог проникає та здійснює свою діяльність безпосередньо в місті. Наразі існує лише одна точка просочення окупантів – південна частина населеного пункту.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, битва за Покровськ вступила у вирішальну фазу. За повідомленням Associated Press, яке посилається на військові джерела та аналітиків, українські та російські підрозділи ведуть бої настільки тісно, що контролюють інколи навіть один житловий будинок.

Місто перетворилося не лише на арену бойових дій, а й на ключовий майданчик для впливу на міжнародні наративи: обидві сторони прагнуть переконати Вашингтон і світову спільноту у своїй перевазі на полі бою.