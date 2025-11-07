Головна Спорт Новини
Функціонер з РФ продав золото чемпіонату світу з хокею, щоб допомогти родині ліквідованого сина окупанта

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Функціонер з РФ продав золото чемпіонату світу з хокею, щоб допомогти родині ліквідованого сина окупанта
Збірна Росії здобула перемогу на чемпіонаті світу 2009 року, який проходив у Швейцарії, вигравши тоді всі матчі
фото: Reuters

Золоту медаль чемпіонату світу з хокею 2009 року продали за 7,5 млн рублів (приблизно $92 тисячі)

Золоту нагороду чемпіонату світу з хокею 2009 року було продано в ході онлайн-аукціону російського аукціону «Літфонд» за 7,5 млн рублів (приблизно $92 тисячі). Про це повідомляє «Главком».

Нагороду на аукціон виставив колишній спортивний директор збірної Росії Павло Попов/

Він повідомив пропагандистам, що зробив це зокрема для фінансової допомоги сім'ї сина окупанта, якого ліквідували захисники України. 

«Я насправді працював у збірній Росії. У жовтні 2008 року помер Олексій Черепанов, а генеральним менеджером збірної був Анатолій Бардін із «Авангарду». Він подав у відставку, а я працював спортивним директором збірної. І я став виконувачем обов'язків генменеджера. Працював на етапах Євротура в сезоні-2008/09, там у всіх програмах мене представляли як менеджера. Але на чемпіонат світу я не поїхав.

Після перемоги у Берні у 2009 році мені від збірної Ігор Захаркін вручив золоту медаль. Тренери вважали, що того сезону я зробив свій внесок у підготовку національної команди.

Мій син Дмитро Попов грав у МХЛ, ВХЛ та у КХЛ – за «Автомобіліст». Вихованець ЦСКА, займався у школі з 6 до 16 років. Потім його обміняли у «Спартак», де він став чемпіоном Росії у складі молодіжної команди 1990 року народження.

Грав із багатьма відомими хлопцями, які зараз виступають у КХЛ.

Мій син закінчив із хокеєм у 28 років. Через два роки розпочалося СВО, і Діма пішов добровольцем на фронт. Потрапив до спецназу ВДВ, нагороджений орденом Мужності, медаллю за відвагу, Георгіївським хрестом. Під час взяття Роботиного загинув», – заявив Попов російським пропагандистам.

У ході аукціону золоту медаль було продано за 7,5 млн рублів. Також на аукціон Поповим було виставлено пару пам'ятних механічних годинників, випущених до 85-річчя хокейного клубу ЦСКА, швейцарський годинник, виготовлений на замовлення Федерації хокею Росії з нагоди перемоги збірної Росії в Євротурі 2008 року, швейцарський годинник, вручений володарю Кубка Гагаріна 2015 року у складі СКА.

Збірна Росії здобула перемогу на чемпіонаті світу 2009 року, який проходив у Швейцарії, вигравши тоді всі матчі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

