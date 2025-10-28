Російський дрон поранив журналіста Die Welt на сході України

Медійник разом з оператором та продюсером супроводжував український підрозділ ППО

Під час зйомок на сході України був поранений журналіст німецької газети Die Welt Ібрагім Набер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис медійника.

За словами журналіста, він разом з командою супроводжував український підрозділ протиповітряної оборони, коли дрон «Ланцет» атакував військовий автомобіль, що стояв поруч. Унаслідок атаки один український солдат загинув, інший отримав тяжкі поранення і змушений був перенести ампутацію.

Набер, його оператор Віктор та продюсер Іван отримали поранення. Останньому вже вдалося покинути лікарню, хоча у нього залишився шматок шрапнелі в нозі. «Один з трьох солдат Костянтин загинув, інший Ігор був настільки важко поранений, що йому довелося ампутувати одну ногу. Я думаю про них та їхні сім'ї», – зазначив журналіст.

Як розповів Набер, атака сталася приблизно за 25–30 км від лінії фронту. Журналіст зазначив, що вони перебували за кілька метрів від екіпажу українських військових, які рятували життя інших людей, збиваючи російські далекобійні безпілотники.

Нагадаємо, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав поранення.

До слова, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.