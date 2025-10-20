Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 20 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1335-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 32 авіаційні удари, скинувши при цьому 67 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 2 249 дронів-камікадзе та здійснили 2 932 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 жовтня станом на 22:00 відбулося 174 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих бомб, здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог сьогодні здійснив сім наступальних дій поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили чотири штурми противника у районах населених пунктів Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 65 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного. Ще два бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Залізничне.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили 16 атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. Дотепер тривають ще чотири бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог завдав авіаудару по населеному пункту Миколаївка, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1335-й день повномасштабної війни в Україні.

