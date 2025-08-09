Головна Країна Події в Україні
ISW: Вихід з Донбасу загрожує втратою «поясу фортець», який стримував РФ 11 років

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ISW: Вихід з Донбасу загрожує втратою «поясу фортець», який стримував РФ 11 років
ISW: Поступка територій змусила б Україну відмовитися від свого «поясу фортець» – головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року
Російські війська не змогли провести широке охоплення українського «поясу фортець» у 2022 році

Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що вихід з території Донецької області як передумова припинення вогню створить сприятливі умови для відновлення атак Росії. Це також загрожує втратою «поясу фортець», який стримував ворога протягом 11 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Згідно з новим звітом аналітиків, поступка на таку вимогу змусить Україну відмовитися від ключової укріпленої оборонної лінії, яка існує в Донецькій області з 2014 року. Відмова від цієї території без гарантій остаточного мирного врегулювання дозволить російським військам відновити свої атаки на значно вигідніших умовах, уникнувши тривалої та кровопролитної боротьби.

В ISW зазначають, що неспроможність Росії захопити Слов'янськ у 2022 році та постійна боротьба за охоплення цього «фортечного поясу» підкреслюють успіх довготривалих зусиль України щодо укріплення міст.

Аналітики вважають, що російські війська не змогли провести широке охоплення українського «поясу фортець» у 2022 році. Подібна операція через три з половиною роки війни, ймовірно, буде багаторічною і призведе до значних втрат особового складу та матеріальних засобів.

Нагадаємо, російські чиновники та ЗМІ продовжують створювати образ сильної та стійкої російської економіки в очікуванні можливих санкцій США. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

ISW зазначає, що доходи Росії від нафти впали приблизно на третину з липня 2024 року по липень 2025 року через світове зниження цін на сиру нафту та зростання курсу рубля

Нафтова промисловість продовжує складати приблизно третину бюджету Росії, і падіння доходів від нафти посилює тиск на «і без того напружений» федеральний бюджет Росії.

Теги: ISW Україна Донецкая область росія війна

