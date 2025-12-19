Головна Країна Події в Україні
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: Офіс президента

У Варшаві президент України провів зустріч із президентом Польщі

ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України, президент Зеленський провів переговори в Польщі, Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС. «Главком» склав добірку новин 19 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро на період 2026-2027 років. Позику буде погашено тільки після сплати Росією репарацій.

Кредити будуть надаватися за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

На Волині НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на хабарі.

За даними слідства, голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також екснародному депутату) надати неправомірну вигоду у розмірі $30 тис.

НАБУ зазначає, що за ці кошти фігуранти обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення «потрібних» рішень Волинською обласною і Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС

Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.

Цього тижня уряд схвалив переговорні позиції за четвертим кластером «Зелений порядок денний та стале з’єднання» і пʼятим кластером «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Переговорні позиції є ключовими документами, на основі яких Єврокомісія оцінюватиме прогрес України у виконанні критеріїв членства. Вони були підготовлені з урахуванням звітів Європейської комісії за результатами скринінгу українського законодавства.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна виконала всі зобов’язання у стислі терміни. За його словами, протягом року було завершено скринінг, розроблено та розпочато реалізацію дорожніх карт реформ, що дозволяє країні переходити до наступного етапу переговорів.

Переговори Зеленського в Польщі

У Варшаві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це перший офіційний візит іноземного лідера до чинного польського Президента з моменту його інавгурації в серпні цього року.

Політики обговорили всі питання, що стосуються війни та дипломатії. Глава Української держави відзначив важливість присутності Польщі в усіх процесах, які визначають майбутнє Європи. Кароль Навроцький наголосив, що мир для України має бути довгим, обов'язковим, а не таким, що дасть Росії змогу перегрупувати сили.

Також лідери приділили увагу розвитку можливостей для посилення спільного захисту. Україна готова ділитися досвідом передових технологій і виробництва зброї та реалізовувати спільні проєкти.

Окремо йшлося про подальший розвиток двосторонньої співпраці, а також про енергетичну безпеку та партнерство щодо скрапленого газу, зокрема постачання скрапленого природного газу зі США, яке має значний потенціал для реалізації.

Крім того, очільник України провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави подякував за вагому підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент і прем’єр-міністр також обговорили дипломатичні контакти з американською стороною для досягнення достойного миру та участь Європи у цьому процесі. Серед інших тем, про які йшлося під час зустрічі, – економічна співпраця та спільні інфраструктурні проєкти, які можна реалізувати в межах відновлення України.

«Пряма лінія» Путіна

Очільник Російської Федерації Володимир Путін провів «пряму лінію» з росіянами, підбиваючи підсумки 2025 року. Зокрема, кремлівський диктатор багато говорив про Україну.

Путін заявив, що РФ готова вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року». При цьому він додав, що не бачить «готовності» обговорювати питання територій з боку України.

Крім того, Володимир Путін заявив, що «готовий подумати» над тим, щоб утриматися від ударів углиб території України на час виборів. Водночас він заявив, що вимагатиме участі в голосуванні українців, які проживають на території РФ. Глава Кремля стверджує, що на території РФ зараз проживає «від 5 до 10 млн громадян України».

