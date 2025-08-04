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Китай відкинув вимогу США припинити купувати нафту в Росії та Ірані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Китай відкинув вимогу США припинити купувати нафту в Росії та Ірані
Директор консалтингової компанії Teneo висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози Дональда Трампа ввести 100-відсоткове мито
фото: АР

Прагнучи обмежити продаж нафти Росією та Іраном, що є основним джерелом доходів для обох країн, США хочуть зменшити фінансування їхніх збройних сил

МЗС Китаю заявило, що країна не має наміру змінювати свою енергетичну політику під зовнішнім тиском, відповідаючи на вимоги США зупинити імпорт нафти з Росії та Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

У матеріалі йдеться, що американські та китайські чиновники можуть вирішити багато своїх розбіжностей, щоб укласти торговельну угоду і уникнути штрафних тарифів, але вони залишаються далекими один від одного в одному питанні: вимога США, щоб Китай припинив купувати нафту в Ірану та Росії.

«Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам», – написало Міністерство закордонних справ Китаю в середу після двох днів торгових переговорів у Стокгольмі, відповідаючи на погрозу США ввести 100-відсотковий митний тариф. «Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку», – йдеться у заяві.

АР зауважує, що ця відповідь є значущою в той час, коли і Пекін, і Вашингтон висловлюють оптимізм і добру волю щодо досягнення угоди про збереження стабільних торговельних зв'язків між двома найбільшими економіками світу – після відмови від надзвичайно високих мит і жорстких торговельних обмежень. Це підкреслює впевненість Китаю в тому, що він може грати жорстко у відносинах з адміністрацією Трампа, особливо коли торгівля пов'язана з його енергетичною та зовнішньою політикою.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що коли йдеться про закупівлю російської нафти, «китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету». «Ми не хочемо порушувати їх суверенітет, тому вони хотіли б сплачувати 100% мито», – сказав він.

Також Бессент назвав китайських переговорників «жорсткими», але зазначив, що опір Китаю не завадив переговорам: «Я вірю, що ми маємо всі передумови для укладення угоди».

Габріель Вілдау, керівний директор консалтингової компанії Teneo, висловив сумнів, що президент США Дональд Трамп насправді запровадить 100-відсотковий митний тариф. «Реалізація цих погроз зірве всі останні досягнення і, ймовірно, знищить будь-які шанси» для Трампа і китайського президента Сі Цзіньпіна оголосити про укладення торговельної угоди, якщо вони зустрінуться восени», – сказав Вілдау.

Прагнучи обмежити продаж нафти Росією та Іраном, що є основним джерелом доходів для обох країн, США хочуть зменшити фінансування їхніх збройних сил, оскільки Москва продовжує війну проти України, а Тегеран фінансує бойові угруповання по всьому Близькому Сходу.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі. Бессент зазначив, що законопроєкт в Конгресі США дозволяє Трампу стягувати тарифи до 500% з країн, що купують санкційну російську нафту.

До слова, після нещодавніх заяв Дональда Трампа про розміщення атомних підводних човнів, Росія та Китай відповіли спільними військовими маневрами в Японському морі. Кораблі обох країн відпрацьовують бойову координацію, демонструючи тісну військову співпрацю на тлі зростання міжнародної напруги.

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Теги: Китай росія Іран нафта США

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