Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 19 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 26 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 3472 дронів-камікадзе та здійснили 3237 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

19 грудня станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 106 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, 26 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу та три склади боєприпасів противника. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки та одинадцять укриттів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбивали шість штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямках Ізбицького.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор чотири рази проводив наступальні дії в напрямку населеного пункту Піщане та в бік Петропавлівки, Куп’янська.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони у бік Дробишевого, Ставок, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману та в районі населеного пункту Шандриголове.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Шість ворожих штурмів відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Ново Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог десять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік населених пунктів Рибне, Олександроград, Нове Запоріжжя. Авіаударів керованими авіабомбами зазнала Підгаврилівка.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Ворог 11 разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Воздвижівці.

Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1395-й день повномасштабної війни в Україні.

