Росія вдарила по Миколаєву та області: виникли проблеми зі світлом

Світло зникло у Миколаєві, у населених пунктах Миколаївського та Вознесенського районів

У ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням, повідомляє «Главком» із посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

За інформацією Сєнкевича, світло зникло не лише у самому місті, а й у населених пунктах Миколаївського та Вознесенського районів.

На місцях влучань уже працюють профільні служби, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Раніше Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, атака призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.