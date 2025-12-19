Головна Країна Події в Україні
Як будуть вимикати світло 20 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 20 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

