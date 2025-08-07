Головна Світ Політика
Кремль провокує розкол у команді Трампа: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кремль намагається підірвати поточні зусилля США змусити Путіна брати участь у переговорах
фото: Білий дім

Російський військовий блогер, який також є членом ради з прав людини при Кремлі, звинуватив американського лідера в тому, що той щодня «висуває» ультиматуми

Російські депутати намагаються розпалити розбрат всередині адміністрації президента Дональда Трампа, ймовірно, в рамках ширших зусиль, спрямованих на уникнення санкцій США. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Російські державні ЗМІ та прокремлівські видання поширили коментарі депутатів Держдуми Росії, в основному представляючи Віткоффа як раціонального учасника переговорів між США і Росією, а Трампа – як ірраціонального. Депутат Григорій Карасін 4 серпня заявив, що сподівається, що результати зустрічі Віткоффа з Путіним будуть «конкретними, а не емоційними, як останні заяви Трампа».

Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Олексій Чепа 6 серпня заявив, що Трамп відправив Віткоффа «згладити напругу» після нещодавно висунутих «ультиматумів» про те, що Росія має припинити війну або зіткнутися з санкціями США, і стверджував, що це згладжування може негативно вплинути на імідж адміністрації президента США.

Олександр «Саша» Коц, російський військовий блогер, який також є членом ради з прав людини при Кремлі, звинуватив американського лідера в тому, що той щодня «висуває» ультиматуми, і припустив, що Віткофф принесе президенту США пропозицію, яку той «сприйме як невелику перемогу».

«Кремль часто намагається посіяти розбрат між Україною та її союзниками, а також між США та Європою, в рамках ширших зусиль, спрямованих на стримування підтримки України. Кремль, схоже, застосовує подібні інформаційні тактики проти адміністрації Трампа, щоб підірвати поточні зусилля США змусити Путіна взяти участь у значущих переговорах для припинення війни. Кремль також, ймовірно, прагне змусити США піти на односторонні поступки щодо війни, зокрема сприяти укладанню американо-російських економічних угод на користь Росії без заявлених Трампом попередніх умов про припинення вогню та переговори про тривалий мир», – стверджують аналітики.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Путін на спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Тоді президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона відбулася після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ. Згодом видання NYT повідомило, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. 

Теги: росія США путін Дональд Трамп переговори

