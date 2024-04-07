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Із Говерли зійшла лавина: рятувальники показали фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із Говерли зійшла лавина: рятувальники показали фото
У високогiр'ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна снiголавинна небезпека
фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області/Facebook

Конус лавини перекрив витік річки Прут

У неділю, 7 квітня, з найвищої точки українських Карпат Говерли зійшла снігова лавина. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Конус лавини перекрив витік річки Прут.

«Сьогодні з гори Говерла лавина мокрого снігу зійшла з снігової дошки повної глибини об’ємом 274400 куб. метрів. Постраждалих немає», – сказано у повідомленні.

Із Говерли зійшла лавина: рятувальники показали фото фото 1

Нагадаємо, у Києві у неділю, 31 березня, зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря. Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, за даними спостережень, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

Раніше повідомлялося, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари. Українцям порадили зачиняти вікна, тому що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. 

Теги: рекорд рятувальники повітря Говерла Щастя

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