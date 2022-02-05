В Альпах лавина забрала життя дев’ятьох туристів

Туристів в австрійських Альпах попередили про небезпеку

Туристів в австрійських Альпах попередили про небезпеку

Чиновники попередили лижників і любителів снігоступів, що навіть легкі поштовхи можуть спровокувати зсув

В австрійських Альпах внаслідок сходження декількох лавин протягом 24 годин загинули дев’ятеро туристів. У зв'язку з цим влада Австрії попередила туристів про «значний» ризик сходження лавин на заході країни, повідомляє Associated Press.

Австрійська поліція повідомила, що восьмеро людей загинули в результаті трьох окремих інцидентів у федеральних землях Форарльберг і Тіроль. В одній лавині біля австрійсько-швейцарського кордону загинули четверо громадян Швеції та їхній австрійський провідник.

Також влада Тіролю повідомила про загибель однієї людини недалеко від села Шмірн у результаті сходження лавини, а друга людина зникла безвісти.

Чиновники попередили лижників і любителів снігоступів, яких приваблюють Альпи, що навіть легкі поштовхи можуть викликати сніговий зсув.

Нагадаємо, раніше в Альпах лижник на смерть збив п'ятирічну дівчинку.

Нещодавно лавина накрила групу туристів у Карпатах. Перед тим на Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину.