Зеленський, Аваков, Яценюк: Крим продовжує націоналізацію майна українців (повний список)

Влада тимчасово окупованого Криму забрала чергову партію об'єктів, що належать українським політикам та бізнесменам

Окупаційна влада Криму націоналізувала квартиру президента України Володимира Зеленського, торгові об'єкти Арсенія Яценюка, сільгосппідприємство партнерів Арсена Авакова, будівлю меджлісу та ще низку об'єктів українських власників. Про це пишуть росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повний список оприлюднив під час виступу на сесії парламенту окупаційної влади Криму її речник – Володимир Константинов. Перелік «майна іноземних громадян та держав, які здійснюють щодо Росії недружні дії, що підлягає націоналізації», було доповнено та уточнено ще 57 пунктами.

Серед націоналізованих об'єктів, про які розповів Костянтинов:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Велике виноробне виробництво «Алеф-Віналь-Крим». Підприємство працює. Штат – 500 осіб. Засновник і власник Вадим Єрмолаєв, громадянин Кіпру, активно підтримує ЗСУ, входить до списку ста найбагатших людей України.

«УКСНАБ». Підприємство з виробництва промислового холодильного та вентиляційного обладнання зі штатом у 500 осіб функціонує у Красноперекопську. Бенефіціар – найбільший український бізнесмен Ігор Гуменний.

Торгові площадки ялтинського підприємства «Скай плаза», які зараз здаються в оренду. Бенефіціар – Арсеній Яценюк.

Об'єкти, пов'язані із зеленою енергетикою, – сонячні батареї, що належать групі різних ТОВ під назвою «Солар». Доходи від їхньої діяльності йшли в офшор на Кіпр. Пов'язана із Андрієм та Сергієм Клюєвими, підприємцями та депутатами Верховної Ради України від «Партії регіонів».

Діючий дитячий табір «Кіпаріс» в Алушті належить дніпропетровському підприємству «Тяжавтотранс».

Діюче сільгосппідприємство «Семисотка та Компанія», пов'язане з оточенням колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

«Ялтинський холодокомбінат», бенефіціар – громадянин США Леон Зельдович. Холодокомбінат не функціонує, але здаються в оренду складські приміщення.

Торгові мережі, будівля колишнього торговельного комплексу «Фуршет» у Сімферополі, приміщення в Ялті. Бенефіціар – український бізнесмен, депутат Київської міської ради Ігор Баленко.

Будівля меджлісу на вулиці Шмідта у Сімферополі. Неформальний лідер організації – Мустафа Джемілєв, офіційний – Рефат Чубаров.

Квартира Володимира Зеленського в Лівадії (Велика Ялта), оформлена на його дружину Олену Зеленську.

Речник окупаційного кримського парламенту особливо відзначив, як «трофей» окупаційної кримської влади саме квартиру Зеленського. Кримські апартаменти президента України площею 130 квадратних метрів були куплені у 2013 році, вони розташовані в елітному житловому комплексі «Імператор» у Лівадії прямо навпроти знаменитого царського палацу, відомого також тим, що там у 1945 році проходила Ялтинська конференція «Великої трійки» – Сталіна, Рузвельта та Черчілля.

Нагадаємо, російські загарбники заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив повідомив очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

«Сьогодні у нас на сесію йде чергова сесія майна: банківські структури, квартира «наркомана» Зеленського та інше майно», – заявив Аксьонов.