Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський, Аваков, Яценюк: Крим продовжує націоналізацію майна українців (повний список)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зеленський, Аваков, Яценюк: Крим продовжує націоналізацію майна українців (повний список)
Будинок у Криму, де знаходиться квартира президента України Володимира Зеленського
Фото з відкритих джерел

Влада тимчасово окупованого Криму забрала чергову партію об'єктів, що належать українським політикам та бізнесменам

Окупаційна влада Криму націоналізувала квартиру президента України Володимира Зеленського, торгові об'єкти Арсенія Яценюка, сільгосппідприємство партнерів Арсена Авакова, будівлю меджлісу та ще низку об'єктів українських власників.  Про це пишуть росЗМІ. 

Повний список оприлюднив під час виступу на сесії парламенту окупаційної влади Криму її речник – Володимир Константинов. Перелік «майна іноземних громадян та держав, які здійснюють щодо Росії недружні дії, що підлягає націоналізації», було доповнено та уточнено ще 57 пунктами.

Серед націоналізованих об'єктів, про які розповів Костянтинов:

  • Велике виноробне виробництво «Алеф-Віналь-Крим». Підприємство працює. Штат – 500 осіб. Засновник і власник Вадим Єрмолаєв, громадянин Кіпру, активно підтримує ЗСУ, входить до списку ста найбагатших людей України.
  • «УКСНАБ». Підприємство з виробництва промислового холодильного та вентиляційного обладнання зі штатом у 500 осіб функціонує у Красноперекопську. Бенефіціар – найбільший український бізнесмен Ігор Гуменний.
  • Торгові площадки ялтинського підприємства «Скай плаза», які зараз здаються в оренду. Бенефіціар – Арсеній Яценюк.
  • Об'єкти, пов'язані із зеленою енергетикою, – сонячні батареї, що належать групі різних ТОВ під назвою «Солар». Доходи від їхньої діяльності йшли в офшор на Кіпр. Пов'язана із Андрієм та Сергієм Клюєвими, підприємцями та депутатами Верховної Ради України від «Партії регіонів».
  • Діючий дитячий табір «Кіпаріс» в Алушті належить дніпропетровському підприємству «Тяжавтотранс».
  • Діюче сільгосппідприємство «Семисотка та Компанія», пов'язане з оточенням колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
  • «Ялтинський холодокомбінат», бенефіціар – громадянин США Леон Зельдович. Холодокомбінат не функціонує, але здаються в оренду складські приміщення.
  • Торгові мережі, будівля колишнього торговельного комплексу «Фуршет» у Сімферополі, приміщення в Ялті. Бенефіціар – український бізнесмен, депутат Київської міської ради Ігор Баленко.
  • Будівля меджлісу на вулиці Шмідта у Сімферополі. Неформальний лідер організації – Мустафа Джемілєв, офіційний – Рефат Чубаров.
  • Квартира Володимира Зеленського в Лівадії (Велика Ялта), оформлена на його дружину Олену Зеленську.

Речник окупаційного кримського парламенту особливо відзначив, як «трофей» окупаційної кримської влади саме квартиру Зеленського. Кримські апартаменти президента України площею 130 квадратних метрів були куплені у 2013 році, вони розташовані в елітному житловому комплексі «Імператор» у Лівадії прямо навпроти знаменитого царського палацу, відомого також тим, що там у 1945 році проходила Ялтинська конференція «Великої трійки» – Сталіна, Рузвельта та Черчілля.

Нагадаємо, російські загарбники заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив повідомив очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

«Сьогодні у нас на сесію йде чергова сесія майна: банківські структури, квартира «наркомана» Зеленського та інше майно», – заявив Аксьонов.

Читайте також:  Окупанти показали зсередини квартиру в Криму, яка нібито належить Зеленській (відео)
Теги: Крим Мустафа Джемілєв Рефат Чубаров Арсеній Яценюк окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ЄС продають майно збанкротілої компанії
Килим, сейф та карта трубопроводів: у ЄС піде з молотка майно «дочки» «Газпрому»
22 травня, 20:31
Володимир Бандура та терорист Денис Пушилін
ДБР передало майно колишнього мера Святогірська до АРМА
22 травня, 14:16
У Криму вирішили відібрати собор у української громади
Виламують двері, крадуть майно: влада Криму вилучає собор Православної церви України
11 травня, 19:47

Політика

Російський розвідник недолуго виправдався за брехню про Залужного
Російський розвідник недолуго виправдався за брехню про Залужного
НАТО посилає новий військовий «сигнал» для Росії
НАТО посилає новий військовий «сигнал» для Росії
Зеленський, Аваков, Яценюк: Крим продовжує націоналізацію майна українців (повний список)
Зеленський, Аваков, Яценюк: Крим продовжує націоналізацію майна українців (повний список)
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
Південна Корея може врегулювати напруженість між Китаєм і США – очільниця СОТ
Південна Корея може врегулювати напруженість між Китаєм і США – очільниця СОТ
Канада та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини
Канада та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку
31K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
24K
Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)
18K
Великий конфуз «маленького картографа» Путіна
15K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту