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В Ірані ліквідовано полковника, який доставляв дрони Shahed-136 до Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
В Ірані ліквідовано полковника, який доставляв дрони Shahed-136 до Росії
В Ірані вбито офіцера, який відповідав за постачання дронів до Росії
фото ілюстративне

Полковник Молашахі був убитий у машині, де сидів поряд з одним із командирів організації «Басідж»

В Ірані вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції, який міг відповідати за постачання дронів-камікадзе до РФ. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.

Зазначається, що полковника Корпусу вартових Ісламської революції та командира організації «Басідж» Джавада Кіха було вбито вчора, 25 жовтня, вдень у місті Захедан, столиці Белуджистану на південному сході Ірану. 

При цьому, за деякими даними, саме ці командири відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе російської федерації для війни проти України. Також їх звинувачують у жорстокому придушенні антиурядових виступів в Ірані за останні півтора десятка років.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.

Разом з тим президент Ізраїлю Ісаак Херцог надасть офіційним особам США докази, які засвідчують, що іранські безпілотники використовуються Росією в боях в Україні. 

Читайте також: Як Україна збиває іранські «Шахеди». Репортаж The New York Times

 

Теги: Іран

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