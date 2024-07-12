Мінлива хмарність та 39° тепла: прогноз погоди на 12 липня

У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ

У Києві температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35°

У п'ятницю, 12 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У більшості областей суха спекотна погода: температура вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40-41°.

У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 30-34° (на високогір'ї Карпат вночі 15-20°, вдень 20-25°). Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

12 липня на Київщині суха спекотна погода: температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35°; у Києві температура вночі 22-24°, вдень спека 35°. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.