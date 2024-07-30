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Україна вилетіла з футбольного турніру на Олімпіаді-2024

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна вилетіла з футбольного турніру на Олімпіаді-2024
Збірна України поступилась Аргентині
фото з відкритих джерел

Для українських футболістів Олімпіада-2024 завершена

У третьому турі групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024 збірна України поступилась Аргентині. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Україна – Аргентина закінчився поразкою українських футболістів з рахунком 0:2. Тьяго Альмада та Клаудіо Ечеверрі відзначились голами у ворота нашої команди.

Для українських футболістів Олімпіада-2024 завершена. У першому турі наші гравці поступились Іраку (1:2), а в наступному матчі переграли Марокко (2:1).

Трьох очок не вистачило, щоб наша команда вийшла зі своєї групи. У чвертьфіналі Ігор зіграють аргентинці та марокканці, які набрали по шість балів.

Олімпіада-2024

Футбол, 3-й тур

30 липня

Україна – Аргентина 0:2

Голи: Альмада, 47, Ечеверрі, 90+1

Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі

Україна виступила на футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі команда грала під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024.

Напередодні українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.    

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів. 

Ігри-2024 в Парижі проходять з 26 липня до 11 серпня.

Нагадаємо, збірна України здобула першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Її володаркою стала шаблістка Ольга Харлан, яка здобула «бронзу» в особистій першості. На шляху до бронзової нагороди Харлан здобула чотири перемоги у п'яти матчах. Зокрема в 1/8 фіналу перемогла представницю Азербайджану Анну Башту.

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Теги: українці олімпійські ігри Олімпіада

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