Мріяла зняти репортаж зі звільненого Луганська. Згадаймо Анастасію Волкову

Анастасія проживала до останнього в українському Сєвєродонецьку, виїхала за два дні до окупації міста

Анастасія була дуже відданою роботі і не збиралася переїжджати у більш безпечне місце

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анастасію Волкову.

30 травня 2024 року у Слов'янську Донецької області трагічно загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова. Їй був 31 рік. Про це повідомляє Freedom.

Анастасія народилась у 1993 році у місті Щастя Луганської області. Закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у Луганську.

Анастасія народилась у місті Щастя Луганської області фото: Анастасія Волкова, Facebook

З міста виїхала у листопаді 2014 року. Жила у Сєвєродонецьку. Там влаштувалася працювати на місцевий телеканал «СТВ», а потім перейшла на «Суспільне Донбас».

«Я виросла у Луганську і втратила рідний дім. Тому професійна діяльність для мене – все. Зараз це сенс мого життя. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також хочу, щоб усі розуміли, яку ціну українці платять кожен день цієї визвольної боротьби», – говорила Волкова.

Анастасія Волкова фіото: сторінка Анастасії Волкової у Facebook

З 2018 року обіймала посаду військової кореспондентки каналів українського державного іномовлення у найгарячіших точках Луганської та Донецької областей. Також була авторкою відео для «Новин Донбасу», готувала відеорепортажі з регіону та прифронтової зони.

Проживала до останнього в українському Сєвєродонецьку, виїхала за два дні до окупації міста у Дніпро, а згодом – на Донеччину, де продовжила професійну діяльність.

Анастасія Волкова фіото: сторінка Анастасії Волкової у Facebook

«Анастасія постійно працювала у найгарячіших точках Луганської і Донецької областей, була дуже відданою своїй роботі, жодного разу не подумала переїхати у безпечніше місце», – розповіли її колеги з телеканалу FREEДОМ.

6 червня 2022 року отримала від президента України Володимира Зеленського орден «За заслуги» III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність.

Анастасія Волкова фіото: сторінка Анастасії Волкової у Facebook

Незадовго до смерті, 30 травня 2024 року, Анастасія на своїй сторінці у соцмережі розповідала, що лікується від ковідної пневмонії у лікарні у Слов’янську. Вона раділа, що її відключили від концентратора кисню, вона сама дихає і нарешті знову почала читати.

30 травня 2024 року Freedom повідомив, що Анастасія Волкова трагічно загинула у Слов’янську, Донецька область, Україна.

У Telegram-каналі Верховної Ради України зазначається, що журналістка постраждала внаслідок зіткнення двох автомобілів. Анастасія Волкова померла у лікарні.

Анастасія Волкова фіото: сторінка Анастасії Волкової у Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.