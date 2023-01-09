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У Росії вдруге за тиждень пожежа в таборі мобілізованих (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії вдруге за тиждень пожежа в таборі мобілізованих (відео)
фото скріншот відео

Імовірними винуватцями пожежі мобілізований назвав п'яних офіцерів

В Оренбурзькій області Росії сталася пожежа у таборі мобілізованих. Це вже вдруге за тиждень в Росії горів наметовий табір з призовниками. Про це пише місцеве видання.

«Пожежа сталася під ранок 9 січня в навчальній частині в Нижній Павлівці. За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, що чергувала в частині, нібито опинилася без тиску».

Військовим довелося чекати міських рятувальників. Імовірними винуватцями пожежі мобілізований назвав п'яних офіцерів. Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області.

Батько одного з них розповів виданню, що сина всередині не було, він повертався в частину з відпустки. Але сім'я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправленням і після, перетворилися на попіл.

Видання нагадує, що 5 днів тому наметовий табір мобілізованих загорівся в Черемушках Омської області. За словами губернатора, причиною стала іскра від печі.

Як раніше повідомлялося, у російському Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж. Також повідомляється, що внаслідок інциденту згоріло три намети та особисті речі окупантів.

Теги: пожежа табір відео мобілізація росія

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