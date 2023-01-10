На Донбасі окупанти складають списки школярів для мобілізації

Рашисти ставлять на військовий облік дітей 2005-2006 року народження

Окупанти хочуть мобілізувати дітей відразу після випуску зі школи

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей діти 2005-2006 року народження мають стати на «обов’язковий військовий облік». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Прийняття на так званий військовий облік відбувається в окупаційних військкоматах.

«За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році», – інформує Центр нацспротиву.

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Центр національного спротиву закликає батьків школярів за можливості покинути ТОТ та вивезти своїх дітей на безпечну територію.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що з 1 січня в окупованому Донецьку співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

Російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

Повідомлялося, що військово-політичне керівництво Російської Федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку.

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У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

Також повідомлялося, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни.