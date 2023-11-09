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Як мобільні групи ППО знищують ворожі «Шахеди»: з’явилося відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як мобільні групи ППО знищують ворожі «Шахеди»: з’явилося відео
Після оголошення повітряної тривоги мобільні вогневі групи оперативно виїжджають на позиції
фото: скрін із відео

Мобільні групи допомагають підсилити ППО

Бійці Державної прикордонної служби України показали, як знищують ворожі дрони у складі мобільних вогневих груп сил протиповітряної оборони. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі ДПСУ.

Зазначається, що після отримання сигналу «Повітряна тривога» мобільні вогневі групи прикордонників оперативно виїжджають на визначені позиції.

«Вже на місці хлопці відслідковують повітряні цілі та працюють по них. Така бойова робота допомагає підсилити ППО. Наприклад, лише протягом жовтня прикордонниками було знищено десяток ворожих «Шахедів», – додали в ДПСУ.

Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Теги: прикордонники війна безпілотник

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