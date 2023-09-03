КНДР зімітувала ядерну атаку, щоб попередити ворогів – ЗМІ

Дві крилаті ракети, що містили макети ядерних боєголовок, були запущені в напрямку Західного моря півострова

Північна Корея влаштувала симуляцію «тактичної ядерної атаки», в якій були задіяні дві крилаті ракети великої дальності, обладнані фальшивими ядерними боєголовками. Про це повідомляє Reuters.

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Дві крилаті ракети, що містили макети ядерних боєголовок, були запущені в напрямку Західного моря півострова і пролетіли відстань 1500 кілометрів, підтримуючи висоту 150 метрів.

Зазначається, що ці навчання були проведені з метою «попередити потенційних ворогів про реальну загрозу ядерної війни». Пхеньян також знову висловив обіцянку «посилити військовий тиск» на Сполучені Штати та Південну Корею.

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«Ядерні сили КНДР зміцнять свою позицію відповідальної бойової протидії всіма способами», - йдеться в заяві Пхеньяна.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет в Жовте море у суботу, 2 вересня.

Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування».

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Нагадаємо, Північна Корея запустила в сторону Японії балістичну ракету, яка могла нести військовий супутник, який Пхеньян намагався доставити на орбіту ще в травні. КНДР запустила ракету приблизно о 4:00 ранку четверга за місцевим часом. Вона пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух у сторону Тихого океану.

Також у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї.

Пізніше стало відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії.