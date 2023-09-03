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КНДР зімітувала ядерну атаку, щоб попередити ворогів – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР зімітувала ядерну атаку, щоб попередити ворогів – ЗМІ
Кім Чен Ин інспектує машинний комплекс Pukjung і великий завод боєприпасів
фото: Reuters

Дві крилаті ракети, що містили макети ядерних боєголовок, були запущені в напрямку Західного моря півострова

Північна Корея влаштувала симуляцію «тактичної ядерної атаки», в якій були задіяні дві крилаті ракети великої дальності, обладнані фальшивими ядерними боєголовками. Про це повідомляє Reuters.

Дві крилаті ракети, що містили макети ядерних боєголовок, були запущені в напрямку Західного моря півострова і пролетіли відстань 1500 кілометрів, підтримуючи висоту 150 метрів.

Зазначається, що ці навчання були проведені з метою «попередити потенційних ворогів про реальну загрозу ядерної війни». Пхеньян також знову висловив обіцянку «посилити військовий тиск» на Сполучені Штати та Південну Корею.

«Ядерні сили КНДР зміцнять свою позицію відповідальної бойової протидії всіма способами», - йдеться в заяві Пхеньяна.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї. 

Раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет в Жовте море у суботу, 2 вересня. 

Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування». 

Нагадаємо, Північна Корея запустила в сторону Японії балістичну ракету, яка могла нести військовий супутник, який Пхеньян намагався доставити на орбіту ще в травні. КНДР запустила ракету приблизно о 4:00 ранку четверга за місцевим часом. Вона пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух у сторону Тихого океану.

Також у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї. 

Пізніше стало відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії. 

Теги: військові навчання військові Північна Корея навчання балістичні ракети

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