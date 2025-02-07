Як Північна Корея використовує війну в Україні: припущення ISW

КНДР використовує Україну як випробувальний полігон

Північна Корея, ймовірно, використовує свій союз з Росією, щоб зробити Україну випробувальним полігоном для вдосконалення своїх ракетних технологій і ширшого військового потенціалу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики наводять слова агентства Reuters, яке посилалось на два джерела, пов’язані з українськими військовими. Видання повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, випущені російськими військами з грудня 2024 року, продемонстрували значно підвищену точність.

«Ці північнокорейські ракети, які раніше були з точністю від 1 до 3 км, тепер можуть вражати ціль на відстані від 50 до 100 м», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Росія за останні тижні запустила понад 20 північнокорейських ракет, і всі вони продемонстрували підвищену точність.

«Північна Корея, ймовірно, модернізувала навігаційні системи своїх ракет, включила нові механізми керування або отримала покращені дані цілевказівки та компоненти наведення від Росії, хоча точні зміни залишаються незрозумілими», – йдеться у звіті.

Більше того, аналітики вважають, що північнокорейські ракети не тільки служать для зміцнення арсеналу Росії, але й, ймовірно, дозволять Північній Кореї вдосконалити свої можливості для можливих майбутніх військових операцій в інших місцях. Інші російські союзники, такі як Іран, ймовірно, можуть покращити ефективність своїх ударних систем, використовуючи уроки Росії, засвоєні під час операцій в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту.

Також відомо, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.