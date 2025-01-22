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Намагався розбити собі голову об стовп: десантники розповіли, як взяли в полон КНДРівця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Намагався розбити собі голову об стовп: десантники розповіли, як взяли в полон КНДРівця
Під час обшуку у північнокорейського військового вилучили зброю, а саме гранату та ніж
фото з відкртиих джерел

У полон до ЗСУ потрапив північнокореєць, який просив, щоб йому «вмикали фільми любовні»

Збройні сили України взяли в полон КНДРівця. Проте він раптом почав битись головою об стовп та просив увімкнути фільми про любов. Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ.

Зазначається, що після того, як північнокорейські війська завершили штурми українських позицій, оператор безпілотника ЗСУ помітив, як на полі бою рухається тіло. Військові вирушили туди, щоб перевірити, ким міг бути солдат, адже спершу десантники подумали, що це український військовий.

«Підійшовши ближче, побачили вузькі очі, побачили, що форма не наша, броня не наша. На російську, англійську, українську не відгукується», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у північнокорейського військового вилучили зброю, а саме гранату та ніж. Окрім цього, при собі він мав ковбасу, яку кореєць взяв із собою, щоб їсти. Коли ж його доставили до місця, де його мали забрати, він вийшов з рівноваги. Військовим довелося силою його виводити з траншеї.

«Підводили його до дороги. Там, попід дорогою, йшли бетонні стовпи, і він з усього розгону вдарився головою об стовп. Впав він не на живіт, як ударився, а на спину перевернувся. Я думаю, що він так спеціально прикидався, щоб ми до нього підійшли, він у нас вихопив зброю і щось із нами зробив», – розповідає військовий ЗСУ.

Згодом десантники дізнались, що полоненого «прийняли добре», надали йому допомогу й нагодували, а він сам, мовляв, просив, щоб йому «вмикали фільми любовні».

Нагадаємо, 13 січня Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) заявила, що наразі в Курській області вбито 300 солдатів КНДР і ще 2700 зазнали поранень у бою.

До слова, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 11 січня.

При цьому, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.

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Теги: Північна Корея полон військові солдат ЗСУ війна десант

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