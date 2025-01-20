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«Дуже багато постраждалих». Північнокорейський полонений розповів про втрати на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Дуже багато постраждалих». Північнокорейський полонений розповів про втрати на Курщині
Захоплений у полон північнокорейський розвідник
скріншот з відео

Війська КНДР зазнають масштабних втрат

Президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України.

За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

«Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених. Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені», – написав президент.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Раніше стало відомо, що військовослужбовці Північної Кореї на Курщині вбивали українських захисників, які хотіли здатися в полон.

Як повідомлялося, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.

До слова, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.

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Теги: Курщина Північна Корея війна полон

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