Як Росія зосереджує свої сили на сході: дані ISW

Вздовж кордону Харківської та Луганської областей існує висока концентрація мобілізованого персоналу

Російські загарбники продовжують консолідувати свої сили на сході України, щоб зміцнити оборону проти українських контрнаступів поблизу кордону Харківської-Луганської областей та підтримати обмежені наступальні зусилля в Донецькій області. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Незалежна українська аналітична організація «Центр оборонних стратегій» 12 грудня зазначила, що росіяни централізують і систематизують управління військами Західного військового округу (ЗВО) на харківсько-луганському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз на цьому напрямку діють три угрупованням: підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії поблизу Сватового; частини 3-ї мотострілецької дивізії на рубежі Кремінь-Рубіжне та частини 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу на північному заході Луганської області в районі Троїцького. У Центрі також повідомили, що підрозділи 1-го та 2-го армійських корпусів (військ «ДНР» та «ЛНР» відповідно), 76-ї десантно-штурмової дивізії та 106-ї повітряно-десантної дивізії та до трьох загонів БАРС (бойовий резерв), зосереджені в цьому загальному районі. Ці зосередження військ, ймовірно, значно послаблені.

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Крім того, повідомляється, що вздовж кордону Харківської та Луганської областей існує висока концентрація мобілізованого персоналу, який діє на цьому напрямку. Вочевидь, щоб заповнити прогалини в підрозділах, які були послаблені під час українських контрнаступів на північному сході України.

Підрозділи російських Повітряно-десантних військ діють у Луганській області і, ймовірно, передислокувалися туди подалі від західного (правого) берега Херсонської області. Там вони діяли до масового відходу Росії з правого берега.

Нинішній склад російського контингенту на сході Херсона невідомий, відзначили аналітики. Підрозділи Південного військового округу Росії, ймовірно, зберігають присутність в окупованих Херсонській та Запорізькій областях.

Бійці групи «Вагнера» за підтримки підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів несуть значну відповідальність за наступальні операції у Донецькій області, зокрема навколо Бахмута та західних околиць Донецька.

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Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.