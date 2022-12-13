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Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
Авіація противника на даний час розосереджена по різних аеродромах
фото ілюстративне

Росіяни, ймовірно, знову битимуть по об’єктах енергетики

Росія може завдати нового масованого ракетного удару коли завгодно. Ймовірно, окупанти знову битимуть по об'єктах енергетики, адже їх мета зламати український народ. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Зрозуміло, очікуємо ці (ракетні – «Главком») удари завжди. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Зима прийшла в Україну, наступили морози і очевидно окупант буде й надалі атакувати об'єкти енергетики. Оскільки таким чином хоче зламати не українське військо, а народ. Але цього досягти ворогу не вдасться», – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що очікувати цей обстріл треба завжди. Ситуація залишається такою, як і була. Авіація противника на даний час розосереджена по різних аеродромах.

«Я маю на увазі стратегічну авіацію, тактична ж продовжує завдавати ударів на лінії бойового зіткнення та у прифронтових зонах. Тому, щодо (нових - ред.) ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо будуть їх виконувати. Треба бути готовими до всіх загроз», – додав Ігнат.

Раніше розвідка пояснювала, чому Росія використовує під час обстрілу українські ракети.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський попередив про можливі нові ракетні удари і  закликав українців серйозно сприймати усі сигнали повітряної тривоги.

До слова, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

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Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

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