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Зеленський розповів, які дві бригади героїчно утримують Соледар (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, які дві бригади героїчно утримують Соледар (відео)
Українські воїни завдають ворогу відчутних втрат
фото: скріншот з відео

Зеленський відзначив десантників 77-ї та 46-ої окремих аеромобільних бригад, які героїчно захищають Соледар

Президент Володимир Зеленський відзначив військових двох бригад, які утримують позиції у Соледарі та завдають втрат російським окупантам. Про це глава держави заявив у традиційному відеозверненні.

«Особливо сьогодні хочу відзначити десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції та завдають ворогу відчутних втрат», – заявив він.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.

Раніше повідомлялося, що ситуація у Соледарі «дуже складна» і що «наступні години будуть критичними».

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили. 

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Теги: росія ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна фронт

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