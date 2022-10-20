«Як збити дрон»: українці «гуглять» важливу інформацію під час війни з РФ (фото)

Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе Shahed 136 у війні з Україною

Застосування рашистами дронів-камікадзе проти цивільного населення змушує українців шукати способи з ними боротися. Після масованої атаки наших міст дронами Shahed 136 люди почали шукати в інтернеті інформацію, як їм протидіяти.

Цікаво, якщо почати «гуглити» у пошуковику слова «як збити», то «Google» видає продовження «дрон». Це означає, що тема іранських дронів хвилює українців найбільше в сучасних умовах війни.

Відзначимо, що поліція та військові просять українців не намагатися самотужки збивати іранські дрони-каміказде Shahed-136, якими Росія атакує українські міста. Речниця Нацполіції Оксана Блищик зазначила, що українці під час оголошення повітряної тривоги мають перебувати в укриттях.