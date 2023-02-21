Як змінилась різниця потенціалів України та Росії в Чорному морі: пояснення ЗСУ
Потенціал українського флоту зріс завдяки передаванню партнерами ракетних комплексів та озброєння
Від лютого 2022 року різниця потенціалів Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил ЗСУ зменшилась утричі. Зараз українські захисники успішно збивають ракети й безпілотники, які запускає РФ. Про це заявив командувач Військово-Морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
Зазначається, що потенціал українського флоту зріс завдяки передаванню партнерами ракетних комплексів та озброєння.
«Якщо порівнювати сили та засоби чорноморського флоту РФ з Військово-морськими силами ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому 12 до одного. На даний час у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в три рази», – йдеться в повідомленні.
Командувач зазначив, що ЗСУ пильно стежать за небом, збивають ракети, безпілотні літальні апарати та інший металобрухт російського та іранського виробництва. Всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ.
Нагадаємо, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.
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