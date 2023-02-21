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ЗСУ відбили атаки росіян в 11 населених пунктах: де наступав ворог

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки росіян в 11 населених пунктах: де наступав ворог
фото: Генштаб

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено

Протягом минулої доби сили Оборони України відбили атаки російських загарбників у районі 11 населених пунктів. Про це повідомляє  Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка - Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка на Донеччині», – йдеться в зведенні.

Водночас, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Нагадаємо, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.

Теги: Генштаб ворог Бахмут війна

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