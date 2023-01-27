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Яка ситуація поблизу Вугледара: інформація від ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яка ситуація поблизу Вугледара: інформація від ЗСУ
фото ілюстративне

Окупанти наражаються на серйозний опір від ЗСУ, зазнаючи втрат

Російським загарбникам не вдається досягнути успіху біля Вугледара в Донецькій області. Окупанти зазнають великих втрат. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Збройні сили Російської Федерації, використовуючи мотострілецькі підрозділи та морську піхоту, намагаються там досягнути значного успіху, але наражаються на серйозний опір від ЗСУ, зазнаючи втрат і відступають», – розповів Череватий.

Зазначається, що протягом минулої доби окупаційні війська здійснили 322 обстріли та 58 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували 109 окупантів. Крім того, 188 росіян поранено. Ворог також втратив чотири танки, три гармати, три БМП та три безпілотники.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що Кремль бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим.

Також в ЗСУ пояснили, чому окупанти намагаються захопити Бахмут та Вугледар.

Нагадаємо, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

Теги: Вугледар Донеччина війна росія окупанти

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