Який вигляд має зруйнований Маріуполь із космосу: супутникові знімки

Лівобережний район Маріуполя із супутника схожий на суцільну руїну

Google Earth Pro (Планета Земля) показав карту зруйнованого Маріуполя після штурму українського міста російськими військами. У Google Maps Маріуполь досі відображається таким, яким був до повномасштабної війни.

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Центр окупованого росіянами українського міста виглядає майже повністю знищеним. Його бомбардували із землі, повітря та моря.

Лівобережний район із супутника схожий на суцільну руїну.

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Окупанти також атакували торгові об'єкти. Ось фото зруйнованих «Епіцентру» й «Інтертоп».

Раніше повідомлялося, що окупанти зносять залізничний вокзал у Маріуполі.

Нагадаємо, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.