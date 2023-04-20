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Який вигляд має зруйнований Маріуполь із космосу: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Який вигляд має зруйнований Маріуполь із космосу: супутникові знімки
Зруйнований центр окупованого Маріуполя
Фото: Google Earth Pro

Лівобережний район Маріуполя із супутника схожий на суцільну руїну

Google Earth Pro (Планета Земля) показав карту зруйнованого Маріуполя після штурму українського міста російськими військами. У Google Maps Маріуполь досі відображається таким, яким був до повномасштабної війни.

Центр окупованого росіянами українського міста виглядає майже повністю знищеним. Його бомбардували із землі, повітря та моря.

Лівобережний район із супутника схожий на суцільну руїну.

Який вигляд має зруйнований Маріуполь із космосу: супутникові знімки фото 1

Окупанти також атакували торгові об'єкти. Ось фото зруйнованих «Епіцентру» й «Інтертоп».

Який вигляд має зруйнований Маріуполь із космосу: супутникові знімки фото 2

Раніше повідомлялося, що окупанти зносять залізничний вокзал у Маріуполі.

Нагадаємо, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: ЗСУ війна окупанти Маріуполь Донеччина

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