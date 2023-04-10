Окупанти зносять залізничний вокзал у Маріуполі (відео)

У перші місяці повномасштабного вторгнення саме росіяни практично повністю зруйнували будівлю вокзалу в Маріуполі

Росіяни кажуть, ніби на розчищеному місці збудують великий логістичний хаб

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники демонтують будівлю залізничного вокзалу, яку самі ж і зруйнували в перші місяці повномасштабного вторгнення. Відповідне відео опублікував радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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«Загарбники почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків навкруги. Нащо – невідомо», – зазначив він.

За словами Андрющенка, окупанти кажуть, ніби на розчищеному місці планують збудувати великий логістичний хаб. Однак радник мера Маріуполя нагадав, що слова ворога абсолютно нічого не вартують.

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Зазначимо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення саме росіяни практично повністю зруйнували будівлю вокзалу.

Нагадаємо, що мешканці Маріуполя не можуть отримати життєво необхідні ліки, у місті не вистачає лікарів.

Крім того, у Маріуполі Російська Федерація впроваджує політику заміщення українського населення вихідцями з Далекого Сходу та Кавказу.

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До слова, завершилася 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційні та чотири ракетні удари. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети з ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні.