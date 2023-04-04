Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Викрали 15 млн євро та стріляли в поліцейських: у Нідерландах заарештовано злочинців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Викрали 15 млн євро та стріляли в поліцейських: у Нідерландах заарештовано злочинців
фото: Pixabay

Учасники пограбування засуджені до ув'язнення терміном від двох до 15 років

У Нідерландах у понеділок, 3 квітня, було ув’язнено вісьмох зловмисників, які викрали дорогоцінні метали на суму приблизно 14,5 млн євро та стріляли в поліцейських в Амстердамі. Про це повідомляє AP.

Як пише видання, у травні 2021 року в північному передмісті Амстердама грабіжники викрали дорогоцінні метали майже на 15 млн євро з броньованого транспортного засобу. Після пограбування почалася погоня поліцейських за злочинцями, яка закінчилася стріляниною.

Зазначається, що п'ятьох грабіжників затримано після перестрілки в селі, ще трьох – пізніше. Один із учасників злочинної групи був застрелений поліціянтами.

39-річний зловмисник, який стріляв у правоохоронців, отримав вирок у вигляді 15 років позбавлення волі, а його поплічник, причетний до стрілянини – 12 років. Чоловік, який усе спланував та координував, засуджений до 15 років в'язниці. П'ятьох інших грабіжників ув'язнено на термін від двох до десяти років.

Навіть після оголошення вироку суду правоохоронці не знають, де залишилися вкрадені дорогоцінні метали на понад чотири мільйони євро.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів виділяє Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я. 

Теги: пограбування грабіжники вирок злочин кримінал Нідерланди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Снаряд влучив у приватний будинок, в якому проживала родина
Вбивство малюка в Авдіївці: прокуратура відкрила провадження (фото)
1 квiтня, 08:48
Голова Нацполіції Донецької області розповів, як вони борються зі злочинністю в прифронтових містах
Голова донецької Нацполіції назвав «найпопулярніші» злочини у фронтовій області
29 березня, 11:27
Журналіст Ігор Лосик незаконно ув’язнений режимом Олександра Лукашенка на 15 років
Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик спробував вчинити самогубство в білоруській колонії
20 березня, 11:31

Соціум

Викрали 15 млн євро та стріляли в поліцейських: у Нідерландах заарештовано злочинців
Викрали 15 млн євро та стріляли в поліцейських: у Нідерландах заарештовано злочинців
Смертельно небезпечні павуки атакують австралійців у басейнах (фото)
Смертельно небезпечні павуки атакують австралійців у басейнах (фото)
Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії
Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії
Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
Ліквідація російського пропагандиста у кафе: перші слова підозрюваної (відео)
Ліквідація російського пропагандиста у кафе: перші слова підозрюваної (відео)
У кафе, що належить Пригожину, підірвано пропагандиста Татарського: що відомо (фото, відео)
У кафе, що належить Пригожину, підірвано пропагандиста Татарського: що відомо (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
24K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
7606
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
5879
Про що свідчить вбивство російського пропагандиста: аналіз ISW
5503
Шокуюче фото: загиблий пропагандист Татарський вшановував УПА
5292
Подія, яка вщент зламала божевільні плани Кремля

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту