Викрали 15 млн євро та стріляли в поліцейських: у Нідерландах заарештовано злочинців

Учасники пограбування засуджені до ув'язнення терміном від двох до 15 років

У Нідерландах у понеділок, 3 квітня, було ув’язнено вісьмох зловмисників, які викрали дорогоцінні метали на суму приблизно 14,5 млн євро та стріляли в поліцейських в Амстердамі. Про це повідомляє AP.

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Як пише видання, у травні 2021 року в північному передмісті Амстердама грабіжники викрали дорогоцінні метали майже на 15 млн євро з броньованого транспортного засобу. Після пограбування почалася погоня поліцейських за злочинцями, яка закінчилася стріляниною.

Зазначається, що п'ятьох грабіжників затримано після перестрілки в селі, ще трьох – пізніше. Один із учасників злочинної групи був застрелений поліціянтами.

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39-річний зловмисник, який стріляв у правоохоронців, отримав вирок у вигляді 15 років позбавлення волі, а його поплічник, причетний до стрілянини – 12 років. Чоловік, який усе спланував та координував, засуджений до 15 років в'язниці. П'ятьох інших грабіжників ув'язнено на термін від двох до десяти років.

Навіть після оголошення вироку суду правоохоронці не знають, де залишилися вкрадені дорогоцінні метали на понад чотири мільйони євро.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів виділяє Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я.