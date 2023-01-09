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Єдиний російський авіаносець в аварійному стані – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Єдиний російський авіаносець в аварійному стані – розвідка
Крейсер взагалі не здатен переміщуватися власним ходом
фото з соцмереж

Стан «Адмірала Кузнєцова» не дозволяє спускати його на воду, адже він з високою долею вірогідності перекинеться на бік і потоне

Військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Єдиний російський авіаносець – важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» перебуває в аварійному стані. Наразі судно знаходиться на 35 судноремонтному заводі (Мурманськ)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб продовжити ремонтні роботи, нещодавно було прийнято рішення про переведення корабля із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу. Втім, ще на стадії підготовки до переміщення з’ясувалось, що крейсер взагалі не здатен переміщуватися власним ходом.

Відтак, була здійснена спроба переміщення за допомогою кількох буксирів. Однак це також виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля. Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан «Адмірала Кузнєцова» в принципі не дозволяє спускати його на воду, адже він з високою долею вірогідності перекинеться на бік і потоне.

«При обстеженні водолазними командами корпусу корабля було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби піддались значній корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини. Посадові особи 35 судноремонтного заводу та керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність за поточний стан справ. Наразі неможливо навіть встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля», – зазначає українська розвідка.

Крім того, повідомляється, що командування флоту висунуло штрафні санкції на півтора мільярди рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. В свою чергу менеджментом підприємства оприлюднено лист, у якому зазначено, що завод не винен у доведенні корабля до плачевного стану.

З високою долею вірогідності винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт.

«За наявними даними на сьогодні не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту «Адмірала Кузнєцова» та повернення його на службу», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, 22 грудня у Росії спалахнула пожежа на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов».

Теги: окупанти Україна війна росія

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