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Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
США можуть посилити ППО України
фото з відкритих джерел

Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності Hawk стане посиленням ракетних систем Stinger

Голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсує хороші новини для України.

«Скоро будуть хороші новини», – написав він в Twitter і додавши, смайл американської Статуї Свободи.

Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України фото 1

Раніше американські чиновники заявили, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Hawk. Обладнання Hawk базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося.

Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності Hawk стане посиленням ракетних систем Stinger – меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже надали Україні.

Раніше президент Зеленський оригінально пояснив, чому не вестиме переговори з Путіним.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

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Теги: США Андрій Єрмак

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