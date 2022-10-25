Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, скільки снарядів для гаубиць США передали Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки снарядів для гаубиць США передали Україні
США також передали понад 1400 зенітних комплексів Stinger
фото з відкритих джерел

США передали Україні понад мільйон снарядів до гаубиць

Сполучені Штати Америки надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого. Ці боєприпаси є частиною безпекової допомоги від адміністрації президента Джо Байдена в розімрі 18,2 млрд долларів. Про це повідомляє Міністерство оборони США.
 
Так, українська сторона отримала 903 тис. 155-мм снарядів М795 для гаубиць М777, 7 тис. снарядів системи мінування RAAMS, 180 тис. снарядів для 105-мм гармат та 3 тис. 155-мм керованих активно-реактивних снарядів збільшеної дальності Excalibur M982. Загалом це становить понад 1,09 млн снарядів вагою понад 50 тис. тонн.

Крім цього, США передали понад 1400 зенітних комплексів Stinger, понад 8500 протитанкових систем Javelin, понад 37 тис. інших протитанкових систем та багато іншого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ наразі не ведуть активного контрнаступу, утім просування противника також не спостерігається. Водночас на цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ наразі не ведуть активного контрнаступу, утім просування противника також не спостерігається. Водночас на цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії. 

До слова, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

Читайте також: Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Теги: США ЗСУ зброя війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Страх ядерного удару не повинен зупинити підтримку України з боку Штатів та ЄС
Ядерні погрози. Чому США і Захід мають ігнорувати Путіна
Вчора, 09:30
Резніков обіцяє оприлюднити деталі розмови
США готують для України новий пакет допомоги: Резніков та Остін обговорили деталі
Сьогодні, 02:57
Росія не готова до використання ядерної зброї
Стало відомо, чи Росія готує ядерний удар по Україні: висновок США
Вчора, 22:04

Політика

Стало відомо, чий досвід використає Україна під час реінтеграції Криму
Стало відомо, чий досвід використає Україна під час реінтеграції Криму
Що робити з росіянами? Депутатка вказала на важливу проблему при деокупації Криму
Що робити з росіянами? Депутатка вказала на важливу проблему при деокупації Криму
Данілов про ситуацію у Херсоні: План ворога зрозумілий
Данілов про ситуацію у Херсоні: План ворога зрозумілий
Стало відомо, скільки снарядів для гаубиць США передали Україні
Стало відомо, скільки снарядів для гаубиць США передали Україні
Протестний дайджест: як українці по всьому світу мобілізуються проти російського агресора (фото)
Протестний дайджест: як українці по всьому світу мобілізуються проти російського агресора (фото)
СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ
СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
563K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
36K
Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі – оцінка генерала
19K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
16K
ЗМІ хитрим способом підрахували справжню кількість мобілізованих у РФ
12K
25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
11K
Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян

Новини

Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
23 жовтня, 09:09

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту