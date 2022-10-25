Стало відомо, скільки снарядів для гаубиць США передали Україні

США передали Україні понад мільйон снарядів до гаубиць

Сполучені Штати Америки надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого. Ці боєприпаси є частиною безпекової допомоги від адміністрації президента Джо Байдена в розімрі 18,2 млрд долларів. Про це повідомляє Міністерство оборони США.



Так, українська сторона отримала 903 тис. 155-мм снарядів М795 для гаубиць М777, 7 тис. снарядів системи мінування RAAMS, 180 тис. снарядів для 105-мм гармат та 3 тис. 155-мм керованих активно-реактивних снарядів збільшеної дальності Excalibur M982. Загалом це становить понад 1,09 млн снарядів вагою понад 50 тис. тонн.

Крім цього, США передали понад 1400 зенітних комплексів Stinger, понад 8500 протитанкових систем Javelin, понад 37 тис. інших протитанкових систем та багато іншого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ наразі не ведуть активного контрнаступу, утім просування противника також не спостерігається. Водночас на цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ наразі не ведуть активного контрнаступу, утім просування противника також не спостерігається. Водночас на цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії.

До слова, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.